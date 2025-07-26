https://ria.ru/20250726/nato-2031561751.html
НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев
НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.07.2025
НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев
НАТО стремится военным способом нарушить территориальную целостность России, это подтверждают угрозы со стороны альянса в адрес Калининградской области, заявил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:42:00+03:00
2025-07-26T06:42:00+03:00
2025-07-26T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. НАТО стремится военным способом нарушить территориальную целостность России, это подтверждают угрозы со стороны альянса в адрес Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. "Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России", - сказал Патрушев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Донахью о способности НАТО подавить оборону России в Калининградской области, заявил, что все такие заявления учитываются. Песков подчеркнул, что враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031556373.html
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россия, калининградская область, сша, николай патрушев, дмитрий песков, нато
Россия, Калининградская область, США, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО хочет военным способом нарушить целостность России, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО стремится военным способом нарушить целостность России