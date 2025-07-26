https://ria.ru/20250726/mvd-2031563742.html

МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей

МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей - РИА Новости, 26.07.2025

МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей

МВД России назначило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей, соответствующее уведомление опубликовано на сайте РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:20:00+03:00

2025-07-26T07:20:00+03:00

2025-07-26T08:13:00+03:00

происшествия

камчатский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД России назначило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей, соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.Речь идет об убийстве новорожденного ребенка в Камчатском крае в марте 2024 года и о тяжком преступлении в отношении несовершеннолетнего в Юринском районе Республики Марий Эл в 2006 году."МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления", — говорится в публикации.Полицейские просят содействия граждан в рамках добровольного содействия раскрытию этих преступлений.

https://ria.ru/20250725/vozhdenie-2031439202.html

https://ria.ru/20250725/mvd-2031406959.html

камчатский край

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2025

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происшествия, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)