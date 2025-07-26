https://ria.ru/20250726/mvd-2031563742.html
МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей
МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей - РИА Новости, 26.07.2025
МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей
МВД России назначило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей, соответствующее уведомление опубликовано на сайте РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:20:00+03:00
2025-07-26T07:20:00+03:00
2025-07-26T08:13:00+03:00
происшествия
камчатский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД России назначило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей, соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.Речь идет об убийстве новорожденного ребенка в Камчатском крае в марте 2024 года и о тяжком преступлении в отношении несовершеннолетнего в Юринском районе Республики Марий Эл в 2006 году."МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления", — говорится в публикации.Полицейские просят содействия граждан в рамках добровольного содействия раскрытию этих преступлений.
https://ria.ru/20250725/vozhdenie-2031439202.html
https://ria.ru/20250725/mvd-2031406959.html
камчатский край
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происшествия, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Камчатский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предлагает миллион за информацию об убийствах двух детей
МВД предложило награду в миллион рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей