https://ria.ru/20250726/most-2031550140.html
По Крымскому мосту восстановили движение
По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 26.07.2025
По Крымскому мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:11:00+03:00
2025-07-26T01:11:00+03:00
2025-07-26T01:11:00+03:00
крымский мост
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.35 мск субботы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/most-2031354997.html
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крымский мост, происшествия, республика крым, россия
Крымский мост, Происшествия, Республика Крым, Россия
По Крымскому мосту восстановили движение
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта