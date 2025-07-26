https://ria.ru/20250726/most-2031550140.html

По Крымскому мосту восстановили движение

По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 26.07.2025

По Крымскому мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:11:00+03:00

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2025-07-26T01:11:00+03:00

крымский мост

происшествия

республика крым

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.35 мск субботы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/most-2031354997.html

республика крым

россия

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крымский мост, происшествия, республика крым, россия