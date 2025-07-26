Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/most-2031550140.html
По Крымскому мосту восстановили движение
По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 26.07.2025
По Крымскому мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:11:00+03:00
2025-07-26T01:11:00+03:00
крымский мост
происшествия
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_a80d503e37f1a95ee960693b284c61c1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.35 мск субботы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/most-2031354997.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ec320c8a43f373d5669eb6157a61bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, происшествия, республика крым, россия
Крымский мост, Происшествия, Республика Крым, Россия
По Крымскому мосту восстановили движение

По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Крымский мост . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 0.35 мск субботы. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Более тысячи машин ждут проезда Крымского моста со стороны Кубани
Вчера, 11:22
 
Крымский мостПроисшествияРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала