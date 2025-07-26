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Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 26.07.2025
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16:47 26.07.2025 (обновлено: 17:09 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/moskva-2031630343.html
Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии
Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 26.07.2025
Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии
Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:47:00+03:00
2025-07-26T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Telegram-канале. &quot;Московские школьники — одни из лучших на Международной олимпиаде по биологии. Вера Красноперова из школы № 57 завоевала золотую медаль, Захар Дегтеренко из этой же школы получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали&quot;, — написал он.Собянин поздравил школьников и отметил, что они соревновалась со сборными, представляющими почти 80 стран. Перед поездкой дети прошли подготовку на биофаке МГУ. Они прослушали лекции и отработали навыки на практике.В мае российская команда взяла золото на первой Открытой международной биологической олимпиаде в "Сириусе", там она соревновались с участниками из 14 стран.
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общество, филиппины, россия, сергей собянин
Хорошие новости, Общество, Филиппины, Россия, Сергей Собянин
Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramМосковские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии
Московские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Московские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Telegram-канале.
«

"Московские школьники — одни из лучших на Международной олимпиаде по биологии. Вера Красноперова из школы № 57 завоевала золотую медаль, Захар Дегтеренко из этой же школы получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали", — написал он.

Собянин поздравил школьников и отметил, что они соревновалась со сборными, представляющими почти 80 стран. Перед поездкой дети прошли подготовку на биофаке МГУ. Они прослушали лекции и отработали навыки на практике.
В мае российская команда взяла золото на первой Открытой международной биологической олимпиаде в "Сириусе", там она соревновались с участниками из 14 стран.
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