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В Москве увеличится число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"
В Москве увеличится число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы" - РИА Новости, 26.07.2025
В Москве увеличится число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"
Число награждённых знаком отличия "Волонтёр Москвы" увеличится до 100 человек в год, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:55:00+03:00
2025-07-26T15:55:00+03:00
2025-07-26T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число награждённых знаком отличия "Волонтёр Москвы" увеличится до 100 человек в год, сообщил мэр Сергей Собянин. "Увеличим количество награждённых знаком отличия "Волонтёр Москвы" до 100 человек в год. С этого года знак отличия "Волонтёр Москвы" будет присуждаться в трёх степенях, в зависимости от стажа волонтёрской деятельности, с денежным вознаграждением: I степень - от пяти лет, с выплатой 250000 рублей; II степень - от трех лет, с выплатой 100000 рублей; III степень - от одного года, с выплатой 50000 рублей", - написал он в Telegram-канале. Мэр отметил, что награда была учреждена в 2022 году. По его словам, за три года её получили 90 человек, среди них школьники и волонтёры старшего возраста с большим опытом. Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек. "Благодарю всех, кто в команде волонтёров поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни Москвы", - добавил Собянин.
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общество, сергей собянин, россия, москва
Общество, Сергей Собянин, Россия, Москва
В Москве увеличится число награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"
Число награжденных знаком "Волонтер Москвы" увеличится до ста человек в год
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число награждённых знаком отличия "Волонтёр Москвы" увеличится до 100 человек в год, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Увеличим количество награждённых знаком отличия "Волонтёр Москвы" до 100 человек в год. С этого года знак отличия "Волонтёр Москвы" будет присуждаться в трёх степенях, в зависимости от стажа волонтёрской деятельности, с денежным вознаграждением: I степень - от пяти лет, с выплатой 250000 рублей; II степень - от трех лет, с выплатой 100000 рублей; III степень - от одного года, с выплатой 50000 рублей", - написал он в Telegram-канале.
Мэр отметил, что награда была учреждена в 2022 году. По его словам, за три года её получили 90 человек, среди них школьники и волонтёры старшего возраста с большим опытом. Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек.
"Благодарю всех, кто в команде волонтёров поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни Москвы", - добавил Собянин
.