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Мужчина, напавший на девушку в Москве, не признал вину - РИА Новости, 26.07.2025
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02:11 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/moskva-2031551502.html
Мужчина, напавший на девушку в Москве, не признал вину
Мужчина, напавший на девушку в Москве, не признал вину - РИА Новости, 26.07.2025
Мужчина, напавший на девушку в Москве, не признал вину
Арестованный на пятнадцать суток мужчина, который напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства, не признал вину, указано в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:11:00+03:00
2025-07-26T02:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Арестованный на пятнадцать суток мужчина, который напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства, не признал вину, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Гражданин Андрей - ред.) Новосёлов свою вину в совершении указанного правонарушения не признал, суду пояснил, что оскорблений не высказывал, руками и ногами не размахивал, силу не применял", - сказано в материалах. При этом уточняется, что суд признал раскаяние Новосёлова в содеянном обстоятельством, смягчающим административную ответственность. В документах указано, что Новосёлов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Он проживал в хостеле в Москве. Ранее в Дорогомиловском суде Москвы сообщили, что Новосёлова признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначили ему 15 суток административного ареста. Там подчеркнули, что мужчина напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства.
https://ria.ru/20250725/mosgorsud-2031302510.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Мужчина, напавший на девушку в Москве, не признал вину

Мужчина не признал вину в нападении на девушку в Москве после отказа знакомиться

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Арестованный на пятнадцать суток мужчина, который напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства, не признал вину, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"(Гражданин Андрей - ред.) Новосёлов свою вину в совершении указанного правонарушения не признал, суду пояснил, что оскорблений не высказывал, руками и ногами не размахивал, силу не применял", - сказано в материалах.
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При этом уточняется, что суд признал раскаяние Новосёлова в содеянном обстоятельством, смягчающим административную ответственность.
В документах указано, что Новосёлов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Он проживал в хостеле в Москве.
Ранее в Дорогомиловском суде Москвы сообщили, что Новосёлова признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначили ему 15 суток административного ареста.
Там подчеркнули, что мужчина напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства.
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