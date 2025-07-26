https://ria.ru/20250726/moshenniki-2031580662.html

Эксперт рассказал о рассылке фейковых писем от "Госуслуг"

Эксперт рассказал о рассылке фейковых писем от "Госуслуг" - РИА Новости, 26.07.2025

Эксперт рассказал о рассылке фейковых писем от "Госуслуг"

Мошенники стали рассылать фейковые письма, имитирующие рассылку от "Госуслуг" - в них сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения, рассказал... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:21:00+03:00

2025-07-26T10:21:00+03:00

2025-07-26T10:21:00+03:00

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мариуполь

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мошенники стали рассылать фейковые письма, имитирующие рассылку от "Госуслуг" - в них сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения, рассказал РИА Новости директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности "Контур.Эгида" Даниил Бориславский. "За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений "Госуслуг". В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала", - сказал Бориславский. Он отметил, что внизу такого письма указан телефон "поддержки", в которую нужно позвонить. И в случаях, когда пользователь перезванивает, злоумышленники действуют по классическому сценарию: уточняет данные, подтверждают личность и запрашивают код из смс. Так в их руках оказываются аккаунт пользователя на госпортале. Эксперт отметил особенность таких рассылок - они приходят не на тот адрес, к которому был привязан вход в сервис, а в самом письме может быть указана чужая фамилия. "Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса - тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят", - добавил Бориславский. Эксперт объяснил, что мошенники могут использовать подобную гибридную схему с письмом и звонком, и это тоже является фишинговой атакой. При получении подобной рассылки не нужно звонить по указанному номеру. "Мы рекомендуем игнорировать такие письма, блокировать их, помечать как спам и ни в коем случае не звонить по указанным там номерам. Все действия по проверке входов нужно производить исключительно через официальный сайт "Госуслуг", - отметил Бориславский.

https://ria.ru/20250726/moshenniki-2031558249.html

https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html

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общество, мариуполь