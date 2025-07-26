https://ria.ru/20250726/moryaki-2031581129.html

Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству

Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству - РИА Новости, 26.07.2025

Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:26:00+03:00

2025-07-26T10:26:00+03:00

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николай патрушев

каспийская флотилия

петр i

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал им новых успехов на службе Отечеству. "С большим удовольствием и гордостью за наш флот от всей души пожелаю всем военным морякам – матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Отечества. Сегодня ВМФ продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии праздника. "Дальние походы, учения и боевое дежурство в ключевых районах Мирового океана повышают боевую готовность и укрепляют боевой дух, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные Родиной задачи", - отметил помощник главы государства. День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений. Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.

https://ria.ru/20250726/ucheniya-2031557835.html

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россия, николай патрушев, каспийская флотилия, петр i, вмф рф