Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству
Патрушев пожелал российским военным морякам новых успехов на службе Отечеству
© Sputnik / Виктор Толочко
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал им новых успехов на службе Отечеству.
"С большим удовольствием и гордостью за наш флот от всей души пожелаю всем военным морякам – матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Отечества. Сегодня ВМФ продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии праздника.
"Дальние походы, учения и боевое дежурство в ключевых районах Мирового океана повышают боевую готовность и укрепляют боевой дух, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные Родиной задачи", - отметил помощник главы государства.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.
Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.
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