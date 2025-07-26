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Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству - РИА Новости, 26.07.2025
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10:26 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/moryaki-2031581129.html
Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству
Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству - РИА Новости, 26.07.2025
Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:26:00+03:00
2025-07-26T10:26:00+03:00
россия
николай патрушев
каспийская флотилия
петр i
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал им новых успехов на службе Отечеству. "С большим удовольствием и гордостью за наш флот от всей души пожелаю всем военным морякам – матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Отечества. Сегодня ВМФ продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии праздника. "Дальние походы, учения и боевое дежурство в ключевых районах Мирового океана повышают боевую готовность и укрепляют боевой дух, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные Родиной задачи", - отметил помощник главы государства. День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений. Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.
https://ria.ru/20250726/ucheniya-2031557835.html
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россия, николай патрушев, каспийская флотилия, петр i, вмф рф
Россия, Николай Патрушев, Каспийская флотилия, Петр I, ВМФ РФ
Патрушев пожелал морякам новых успехов на службе Отечеству

Патрушев пожелал российским военным морякам новых успехов на службе Отечеству

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил российских военных моряков с предстоящим Днем Военно-морского флота и пожелал им новых успехов на службе Отечеству.
"С большим удовольствием и гордостью за наш флот от всей души пожелаю всем военным морякам – матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Отечества. Сегодня ВМФ продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости в преддверии праздника.
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"Дальние походы, учения и боевое дежурство в ключевых районах Мирового океана повышают боевую готовность и укрепляют боевой дух, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные Родиной задачи", - отметил помощник главы государства.
День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В 2025 году этот праздник приходится на 27 июля.
Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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25 июля, 12:20
 
РоссияНиколай ПатрушевКаспийская флотилияПетр IВМФ РФ
 
 
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