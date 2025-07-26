https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031614076.html

Оппозиция преодолела внутренние разногласия, заявил экс-премьер Молдавии

Оппозиция преодолела внутренние разногласия, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 26.07.2025

Оппозиция преодолела внутренние разногласия, заявил экс-премьер Молдавии

Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что оппозиция сумела преодолеть разногласия и найти компромисс, чтобы объединиться... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:46:00+03:00

2025-07-26T14:46:00+03:00

2025-07-26T14:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что оппозиция сумела преодолеть разногласия и найти компромисс, чтобы объединиться для лучшего будущего республики. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия. "Несмотря на то, что мы разные - и мы лидеры политических разных партий, и каждый из вас, но это сила от Бога дана найти компромисс. Политика — это дипломатия компромисса. Я как председатель партии "Будущее Молдовы", как гражданин Молдовы, как патриот страны оставил в сторону всё, убедил моих коллег, чтобы все сплетни оставить в сторону и объединиться", - сказал Тарлев на митинге. Политик отметил, что сделает всё возможное со своей партией "Будущее Молдовы", чтобы быть вместе с лидерами Партии социалистов, коммунистов и "Сердца Молдовы". "Мы вместе организуем, построим именно хорошее, счастливое будущее Молдовы", - отметил он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/moldavija-2031603219.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец