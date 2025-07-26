https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031603579.html

Экс-глава Гагаузии призвала оппозиционные силы Молдавии к объединению

Экс-глава Гагаузии призвала оппозиционные силы Молдавии к объединению - РИА Новости, 26.07.2025

Экс-глава Гагаузии призвала оппозиционные силы Молдавии к объединению

Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах на митинге в центре Кишинева заявила, что только путем объединения оппозиционные силы могут... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:06:00+03:00

2025-07-26T13:06:00+03:00

2025-07-26T13:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах на митинге в центре Кишинева заявила, что только путем объединения оппозиционные силы могут добиться смены власти и призвать к ответственности представителей правящей партии "Действие и солидарность" Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока провели митинг с участием 10 тысяч человек. "Весь молдавский народ считает, что единственный шанс спасения нашей страны - это объединение. Каждый раз слышу от людей призыв объединяться и выгонять "желтую" нечисть. Время требует решительных и ответственных действий. Наша цель не просто войти в парламент, наша миссия - избавить Молдавию от этих "желтых" (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.), вернуть народу веру в страну, вернуть стране нейтралитет, развитие и суверенитет", - заявила Влах. Она подчеркивает, что после парламентских выборов необходимо создать следственную комиссию, которая проанализирует все решения властей, принятые за последние четыре года. "Следственная комиссия рассмотрит все преступления этого режима, они боятся, что мы раскроем все газовые схемы, благодаря которым они зарабатывали миллионы; они боятся, потому что мы заставим их вернуть украденные деньги. Они надеются, что смогут сфальсифицировать выборы. Мы защитим каждый голос народа. Молдавия станет страной возможностей", - обещает Влах. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/politsija-2031581280.html

https://ria.ru/20250725/status-2031477874.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец