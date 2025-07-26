https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031603414.html

Молдавская оппозиция предупредила о возможной фальсификации выборов

Молдавская оппозиция предупредила о возможной фальсификации выборов - РИА Новости, 26.07.2025

Молдавская оппозиция предупредила о возможной фальсификации выборов

Экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что оппозиция объединилась против правящей партии... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:05:00+03:00

2025-07-26T13:05:00+03:00

2025-07-26T13:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что оппозиция объединилась против правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), поскольку это единственный шанс спасти страну, но ее ждет серьезная борьба, поскольку нынешние правители намерены идти на фальсификацию выборов, чтобы удержать власть. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия. "Это ответ общества. Весь молдавский народ считает, что единственный шанс спасения нашей страны – это объединение. Каждый раз, встречаясь с жителями нашей страны в разных районах, мы слышим: "объединяйте усилия и выгоняйте эту желтую (символичный цвет ПДС – ред.) нечисть из власти". И поэтому мы, партия "Сердце Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов, партия "Будущее Молдовы, идем на этот шаг. Время требует решительных и ответственных действий. Время требует, чтобы мы выгнали эту желтую плесень из нашей страны", - сказал Влах на митинге. По ее словам, общая миссия оппозиции не просто войти в парламент и победить правящую партию, но вернуть народу веру в свою страну и вернуть справедливость. "Они до последнего будут держаться за свои кресла и газовые схемы. Они надеются на своего Сороса. Они планируют сфальсифицировать выборы в диаспоре. Они будут использовать полицию, будут запугивать оппозицию. Последняя их надежда - отменить результаты выборов. Но мы с вами тоже готовы. Мы защитим выбор людей. Мы заставим их уйти", - отметила Влах. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/moldavija-2031603219.html

https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html

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Варвара Скокшина

в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, василий тарлев, игорь додон, московский комсомолец, ирина влах