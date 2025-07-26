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Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем - РИА Новости, 26.07.2025
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14:21 26.07.2025 (обновлено: 14:44 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/moldavija-2031609116.html
Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем
Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем - РИА Новости, 26.07.2025
Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем
Молдавия превратилась в идеологический концлагерь, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:21:00+03:00
2025-07-26T14:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в идеологический концлагерь, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия. "Закручивание гаек дошло до такой степени, что у меня лично есть ощущение, что мы живем в каком-то идеологическом концлагере. Сегодня вы пришли сюда для того, чтобы потребовать от нас, политиков, услышать мнение подавляющего большинства общества. Вы пришли потребовать от нас объединиться, чтобы объединить это самое большинство в обществе. Вы пришли от нас требовать того, чтобы вы нашими руками через буквально два месяца смогли спасти Молдову, вернуть ей мир, независимость и свободу", - сказал Старыш на митинге. По его мнению, задача любого политика слышать, слушать и реализовывать мнение, коренные интересы подавляющего большинства молдавского общества. "Чего хочет молдавское общество, чего хочет это самое подавляющее его большинство? Оно хочет, прежде всего, жить в суверенной, независимой стране. А что у нас? Нашим суверенитетом эта власть торгует налево и направо. Она сдает его Брюсселю, Бухаресту, Вашингтону, кому угодно. Вершиной позора было участие в агитации и в голосовании первых лиц независимой Молдовы на выборах президента иностранного государства. Чего еще хочет подавляющее большинство молдавского общества? Оно хочет жить в мире, а нас вооружают до зубов", - пояснил он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец
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Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем

Депутат парламента Старыш: Молдавия превратилась в идеологический концлагерь

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в идеологический концлагерь, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
"Закручивание гаек дошло до такой степени, что у меня лично есть ощущение, что мы живем в каком-то идеологическом концлагере. Сегодня вы пришли сюда для того, чтобы потребовать от нас, политиков, услышать мнение подавляющего большинства общества. Вы пришли потребовать от нас объединиться, чтобы объединить это самое большинство в обществе. Вы пришли от нас требовать того, чтобы вы нашими руками через буквально два месяца смогли спасти Молдову, вернуть ей мир, независимость и свободу", - сказал Старыш на митинге.
По его мнению, задача любого политика слышать, слушать и реализовывать мнение, коренные интересы подавляющего большинства молдавского общества. "Чего хочет молдавское общество, чего хочет это самое подавляющее его большинство? Оно хочет, прежде всего, жить в суверенной, независимой стране. А что у нас? Нашим суверенитетом эта власть торгует налево и направо. Она сдает его Брюсселю, Бухаресту, Вашингтону, кому угодно. Вершиной позора было участие в агитации и в голосовании первых лиц независимой Молдовы на выборах президента иностранного государства. Чего еще хочет подавляющее большинство молдавского общества? Оно хочет жить в мире, а нас вооружают до зубов", - пояснил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий ТарлевИгорь ДодонВладимир ВоронинSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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