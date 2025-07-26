Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон
Додон: оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах на улицах
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
"Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть (президент - ред.) Майя Санду знает, что 29 сентября (на второй день после выборов - ред.) мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
"Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть Майя Санду знает, что 29 сентября мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.