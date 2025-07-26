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Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон - РИА Новости, 26.07.2025
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13:01 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/moldavija-2031603219.html
Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон
Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон - РИА Новости, 26.07.2025
Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон
Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:01:00+03:00
2025-07-26T13:01:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
игорь додон
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василий тарлев
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия. "Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть (президент - ред.) Майя Санду знает, что 29 сентября (на второй день после выборов - ред.) мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". "Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть Майя Санду знает, что 29 сентября мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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Митинг оппозиционных партий в Молдавии
Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей.
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, игорь додон, майя санду, василий тарлев, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Игорь Додон, Майя Санду, Василий Тарлев, Московский комсомолец
Оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах, заявил Додон

Додон: оппозиция в Молдавии будет отстаивать победу на выборах на улицах

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
"Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть (президент - ред.) Майя Санду знает, что 29 сентября (на второй день после выборов - ред.) мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
"Мы должны создать механизмы, чтобы у нас не украли голоса, я вам обещаю - мы сделаем все возможное, чтобы отстоять нашу победу. И пусть Майя Санду знает, что 29 сентября мы не упустим шанс отстоять нашу победу, нужно будет - выйдет 100 тысяч здесь, в центре Кишинева, мы не дадим украсть нашу победу", - заявил Додон на митинге.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер
25 июля, 09:58
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияИгорь ДодонМайя СандуВасилий ТарлевМосковский комсомолец
 
 
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