https://ria.ru/20250726/miting-2031587376.html

Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе

Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе - РИА Новости, 26.07.2025

Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе

Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг в центре Кишинева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:28:00+03:00

2025-07-26T11:28:00+03:00

2025-07-26T14:35:00+03:00

в мире

кишинев

гагаузия

молдавия

игорь додон

владимир воронин

московский комсомолец

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031592635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c4af6a5761d2450862ad20813029b6a.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Колонны сторонников каждой из партий собираются со своими лидерами в разных местах, чтобы затем объединиться в центре Кишинева. Несмотря на 40-градусную жару, по оценкам организаторов, в акции примут участие около десяти тысяч человек. Манифестанты принесли с собой флаги с партийными символами. Как заявил Додон, молдавская полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в столицу, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг."Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", — подчеркнул он.Позднее вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча сообщил, что более половины граждан, планировавших принять участие в манифестации, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования силовиков.В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030164121.html

кишинев

гагаузия

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий Молдавии на митинге в Кишиневе Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий Молдавии, объявивших о создании избирательного блока, собираются на митинге в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-26T11:28 true PT0M24S

Митинг оппозиционных партий в Молдавии Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей. 2025-07-26T11:28 true PT0M24S

"Победа должна быть за народом!" Додон на митинге в Кишиневе "Победа должна быть за народом, а для этого мы должны быть вместе". Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе. 2025-07-26T11:28 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, игорь додон, владимир воронин, московский комсомолец, sputnik молдова, василий тарлев, россия