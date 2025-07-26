https://ria.ru/20250726/miting-2031587376.html
Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе
Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе - РИА Новости, 26.07.2025
Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе
Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг в центре Кишинева, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:28:00+03:00
2025-07-26T11:28:00+03:00
2025-07-26T14:35:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Колонны сторонников каждой из партий собираются со своими лидерами в разных местах, чтобы затем объединиться в центре Кишинева. Несмотря на 40-градусную жару, по оценкам организаторов, в акции примут участие около десяти тысяч человек. Манифестанты принесли с собой флаги с партийными символами. Как заявил Додон, молдавская полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в столицу, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг."Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", — подчеркнул он.Позднее вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча сообщил, что более половины граждан, планировавших принять участие в манифестации, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования силовиков.В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий Молдавии на митинге в Кишиневе
Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий Молдавии, объявивших о создании избирательного блока, собираются на митинге в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-26T11:28
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PT0M24S
Митинг оппозиционных партий в Молдавии
Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей.
2025-07-26T11:28
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"Победа должна быть за народом!" Додон на митинге в Кишиневе
"Победа должна быть за народом, а для этого мы должны быть вместе". Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе.
2025-07-26T11:28
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, игорь додон, владимир воронин, московский комсомолец, sputnik молдова, василий тарлев, россия
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Игорь Додон, Владимир Воронин, Московский комсомолец, Sputnik Молдова, Василий Тарлев, Россия
Тысячи сторонников оппозиционных партий собрались на митинг в Кишиневе
Тысячи сторонников 4 оппозиционных партий собрались на митинг в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
О создании избирательного блока для участия в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября, объявили партия "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов бывшего руководителя республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Название нового политформирования пока не разглашается. Также неизвестно, кто именно его возглавит.
Колонны сторонников каждой из партий собираются со своими лидерами в разных местах, чтобы затем объединиться в центре Кишинева
. Несмотря на 40-градусную жару, по оценкам организаторов, в акции примут участие около десяти тысяч человек. Манифестанты принесли с собой флаги с партийными символами.
Как заявил Додон, молдавская полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в столицу, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг.
"Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", — подчеркнул он.
Позднее вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча сообщил, что более половины граждан, планировавших принять участие в манифестации, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования силовиков.
В последние годы власти Молдавии
усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России
. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.