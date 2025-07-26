https://ria.ru/20250726/mishustin-2031580183.html

Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике

Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике - РИА Новости, 26.07.2025

Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике",... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:13:00+03:00

2025-07-26T10:13:00+03:00

2025-07-26T10:13:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике", сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтранс и Минэкономразвития в срок до 5 ноября должны представить в правительство предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)