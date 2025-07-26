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Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике - РИА Новости, 26.07.2025
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10:13 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031580183.html
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике",... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:13:00+03:00
2025-07-26T10:13:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике", сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтранс и Минэкономразвития в срок до 5 ноября должны представить в правительство предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике

Мишустин поручил к 5 ноября представить проект закона "О транспортной политике"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике", сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
"Минтранс и Минэкономразвития в срок до 5 ноября должны представить в правительство предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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