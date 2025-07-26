https://ria.ru/20250726/mishustin-2031580183.html
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике",... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:13:00+03:00
2025-07-26T10:13:00+03:00
2025-07-26T10:13:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325362_0:97:2812:1678_1920x0_80_0_0_b5c5765670d6ea6bea084929d2cffe5a.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона "О транспортной политике", сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтранс и Минэкономразвития в срок до 5 ноября должны представить в правительство предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325362_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_b9d1d53b1444c5bd26b61c6d25ffbae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил представить предложения по закону о транспортной политике
Мишустин поручил к 5 ноября представить проект закона "О транспортной политике"