https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html

Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае

Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025

Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:39:00+03:00

2025-07-26T06:39:00+03:00

2025-07-26T06:39:00+03:00

туризм

россия

алтайский край

республика алтай

михаил мишустин

виктор томенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027938756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a873d652bbc95bed48b1d3d731eb213c.jpg

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры. "Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html

россия

алтайский край

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алтайский край, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко