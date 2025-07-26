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Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
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Туризм
 
06:39 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:39:00+03:00
2025-07-26T06:39:00+03:00
туризм
россия
алтайский край
республика алтай
михаил мишустин
виктор томенко
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае. Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры. "Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html
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алтайский край
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россия, алтайский край, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко
Туризм, Россия, Алтайский край, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Виктор Томенко
Мишустин отметил развитие модульных средств размещения на Алтае

Мишустин отметил активное развитие некапитальных средств размещения на Алтае

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие модульных некапитальных средств размещения для туристов в Алтайском крае.
Премьер встретился с главой региона Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Губернатор представил ему презентацию о социально-экономических показателях региона и рассказал, в том числе, о планах развития туристической инфраструктуры.
"Очень здорово, что создание модульных некапитальных средств размещения сегодня у вас такое очень активно развивающееся направление. И технопарки, и возможности, вы сказали, комплексного развития территорий - это все дает синергию привлечения сюда как новых жителей, так и туристов, тех, кто приедет, проведет свой отпуск в Алтайском крае", - отметил Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
06:31
 
ТуризмРоссияАлтайский крайРеспублика АлтайМихаил МишустинВиктор Томенко
 
 
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