https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html

Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле

Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле - РИА Новости, 26.07.2025

Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:36:00+03:00

2025-07-26T06:36:00+03:00

2025-07-26T06:36:00+03:00

общество

барнаул

россия

алтайский край

михаил мишустин

виктор томенко

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус. Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле. Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы. "Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.

https://realty.ria.ru/20250707/pravitelstvo-2027608234.html

барнаул

россия

алтайский край

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общество, барнаул, россия, алтайский край, михаил мишустин, виктор томенко