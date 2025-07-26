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Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле - РИА Новости, 26.07.2025
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06:36 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html
Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле
Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:36:00+03:00
2025-07-26T06:36:00+03:00
общество
барнаул
россия
алтайский край
михаил мишустин
виктор томенко
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус. Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле. Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы. "Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.
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общество, барнаул, россия, алтайский край, михаил мишустин, виктор томенко
Общество, Барнаул, Россия, Алтайский край, Михаил Мишустин, Виктор Томенко
Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле

Мишустин поручил Томенко лично контролировать развитие больницы в Барнауле

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВиктор Томенко
Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Виктор Томенко. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус.
Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле.
Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы.
"Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле", - обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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7 июля, 10:36
 
ОбществоБарнаулРоссияАлтайский крайМихаил МишустинВиктор Томенко
 
 
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