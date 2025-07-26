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Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта - РИА Новости, 26.07.2025
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06:33 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560417.html
Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта
Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта
Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:33:00+03:00
2025-07-26T06:33:00+03:00
алтайский край
россия
республика алтай
михаил мишустин
виктор томенко
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта. "Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин. Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край. "Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560258.html
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алтайский край, россия, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко
Алтайский край, Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Виктор Томенко
Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта

Мишустин: модернизация Чуйского тракта раскроет туристический потенциал Алтая

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта.
"Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин.
Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край.
"Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Алтайский крайРоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинВиктор Томенко
 
 
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