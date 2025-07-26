https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560417.html

Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта

Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта - РИА Новости, 26.07.2025

Мишустин объяснил причины модернизации Чуйского тракта

Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:33:00+03:00

2025-07-26T06:33:00+03:00

2025-07-26T06:33:00+03:00

алтайский край

россия

республика алтай

михаил мишустин

виктор томенко

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Модернизация Чуйского тракта позволит раскрыть туристический потенциал Алтайского края, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Глава правительства побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. Среди других вопросов они обсудили развитие туристической инфраструктуры, обеспечение удобной логистики и комфортного проживания для туристов. Речь шла, в том числе, о реконструкции Чуйского тракта. "Мы решили продолжать строительство, советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям", - отметил Мишустин. Он попросил Томенко подробно рассказать, как идут работы на этой дороге, один из участков которой проходит через Алтайский край. "Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал, в том числе, Алтайского края", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560258.html

алтайский край

россия

республика алтай

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алтайский край, россия, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко