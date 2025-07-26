https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560258.html

Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить тренд, заявил Мишустин

Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить тренд, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.07.2025

Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить тренд, заявил Мишустин

Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить этот тренд и гарантировать условия для приходящего в эти регионы бизнеса, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:31:00+03:00

2025-07-26T06:31:00+03:00

2025-07-26T09:40:00+03:00

экономика

республика алтай

алтайский край

россия

михаил мишустин

виктор томенко

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Инвесторы поверили в регионы Алтая, важно продолжить этот тренд и гарантировать условия для приходящего в эти регионы бизнеса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко во время поездки в Республику Алтай. Они обсудили, в том числе, вопросы развития туризма. Глава кабмина отметил, что сейчас региону важно создать все условия для построения современной и комфортной туристической инфраструктуры. "Ну и, конечно, дать гарантии бизнесу, который сюда приходит. Вы обрадовали меня внебюджетными средствами, которые пришли (в регион - рег.). Инвестор поверил в Алтайский край и - рядом - в Республику Алтай. И очень важно продолжить этот тренд, гарантировать права собственности, гарантировать условия для инвесторов. Ну и развивать этот прекрасный край", - сказал Мишустин. Губернатор Алтайского края в ходе встречи, говоря о результатах программы социально-экономического развития края на 2020-24 годы, сообщил, что региону за эти годы удалось привлечь 22 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html

республика алтай

алтайский край

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экономика, республика алтай, алтайский край, россия, михаил мишустин, виктор томенко