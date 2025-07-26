https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:31:00+03:00
2025-07-26T06:31:00+03:00
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры. "Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин. Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.
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алтайский край, россия, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко
Алтайский край, Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Виктор Томенко, Туризм
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Мишустин: туризм должен стать драйвером экономического роста Алтайского края