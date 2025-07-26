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Мишустин призвал развивать туризм на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
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Туризм
 
06:31 26.07.2025 (обновлено: 06:40 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае
Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:31:00+03:00
2025-07-26T06:40:00+03:00
алтайский край
россия
республика алтай
михаил мишустин
виктор томенко
туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко. Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры. "Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин. Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.
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алтайский край, россия, республика алтай, михаил мишустин, виктор томенко
Алтайский край, Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Виктор Томенко, Туризм
Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

Мишустин: туризм должен стать драйвером экономического роста Алтайского края

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем региона Виктором Томенко.
Премьер побеседовал с ним во время поездки в Республику Алтай. В числе других вопросов они обсудили и развитие туристической инфраструктуры.
"Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной, комфортной инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Премьер в ходе встречи отметил, что Алтайский край славится своей природой. Он попросил Томенко рассказать, что делает регион для развития инфраструктуры для путешественников, в том числе используя механизмы, которые предоставляет в этой сфере государство.
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ТуризмАлтайский крайРоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинВиктор Томенко
 
 
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