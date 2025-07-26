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Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 26.07.2025
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10:06 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/mintrans-2031579314.html
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 26.07.2025
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.07.2025
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россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы

Минтранс и Минцифры до 15 декабря доработают концепцию транспортной платформы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
"Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.
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