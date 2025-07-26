https://ria.ru/20250726/mintrans-2031579314.html
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 26.07.2025
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:06:00+03:00
2025-07-26T10:06:00+03:00
2025-07-26T10:06:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы
Минтранс и Минцифры до 15 декабря доработают концепцию транспортной платформы