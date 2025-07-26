https://ria.ru/20250726/mintrans-2031579314.html

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 26.07.2025

Минтранс доработает концепцию цифровой транспортной платформы

Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:06:00+03:00

2025-07-26T10:06:00+03:00

2025-07-26T10:06:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минтранс и Минцифры до 15 декабря должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу и Минцифры до 15 декабря предстоит доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика