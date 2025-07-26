https://ria.ru/20250726/migrant-2031635290.html

Более 50 детей-мигрантов приплыли ночью в испанскую Сеуту, сообщают СМИ

Более 50 детей-мигрантов приплыли ночью в испанскую Сеуту, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.07.2025

Более 50 детей-мигрантов приплыли ночью в испанскую Сеуту, сообщают СМИ

По меньшей мере 54 несовершеннолетних мигранта без сопровождения взрослых вплавь прибыли в испанский анклав Сеута на границе с Марокко в ночь с пятницы на... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:21:00+03:00

2025-07-26T17:21:00+03:00

2025-07-26T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере 54 несовершеннолетних мигранта без сопровождения взрослых вплавь прибыли в испанский анклав Сеута на границе с Марокко в ночь с пятницы на субботу, сообщает местное издание Ceuta Actualidad. "Приток пловцов не заканчивается: меньше чем за сутки в Сеуту прибыли 54 несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что это официально зарегистрированное число прибывших детей-мигрантов, не исключено, что в реальности приплыло больше человек. Таким образом, сейчас в анклаве находятся около 500 несовершеннолетних мигрантов. По территории двух испанских анклавов на средиземноморском побережье Марокко, Сеуты и Мелильи, проходит единственная сухопутная граница Европейского союза с африканской страной. Мигранты, пытающиеся добраться до Европы, периодически пытаются прорваться на эту территорию.

https://ria.ru/20250726/migranty-2031573367.html

https://ria.ru/20250721/posol-2030414320.html

сеута

марокко

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