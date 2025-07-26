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В московском метро появилась напольная навигация - РИА Новости, 26.07.2025
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17:07 26.07.2025 (обновлено: 19:20 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/metro-2031633804.html
В московском метро появилась напольная навигация
В московском метро появилась напольная навигация - РИА Новости, 26.07.2025
В московском метро появилась напольная навигация
Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:07:00+03:00
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москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщало, что поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. Вместо поездов пассажиры смогут воспользоваться автобусами КМ. "Впервые в истории метро: мы разместили временную линейную напольную навигацию на станции метро "Саларьево"... Что мы сделали для вашего удобства: измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, на станции "Саларьево" разместили более 200 метров цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ", - говорится в сообщении. Отмечается, что была использована также стандартная навигация: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек, которые подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов; на станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей; у станций закрытого участка дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
В московском метро появилась напольная навигация

На станции метро "Саларьево" в Москве появилась временная напольная навигация

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramВременная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве
Временная линейная напольная навигация на станции Саларьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее ведомство сообщало, что поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. Вместо поездов пассажиры смогут воспользоваться автобусами КМ.
«
"Впервые в истории метро: мы разместили временную линейную напольную навигацию на станции метро "Саларьево"... Что мы сделали для вашего удобства: измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, на станции "Саларьево" разместили более 200 метров цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была использована также стандартная навигация: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек, которые подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов; на станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей; у станций закрытого участка дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
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