В московском метро появилась напольная навигация
На станции метро "Саларьево" в Москве появилась временная напольная навигация
© Фото : Дептранс Москвы/TelegramВременная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве
Временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее ведомство сообщало, что поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. Вместо поездов пассажиры смогут воспользоваться автобусами КМ.
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"Впервые в истории метро: мы разместили временную линейную напольную навигацию на станции метро "Саларьево"... Что мы сделали для вашего удобства: измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, на станции "Саларьево" разместили более 200 метров цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была использована также стандартная навигация: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек, которые подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов; на станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей; у станций закрытого участка дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
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