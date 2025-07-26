https://ria.ru/20250726/metro-2031633804.html

В московском метро появилась напольная навигация

В московском метро появилась напольная навигация - РИА Новости, 26.07.2025

В московском метро появилась напольная навигация

Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:07:00+03:00

2025-07-26T17:07:00+03:00

2025-07-26T19:20:00+03:00

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Впервые в истории метро появилась временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщало, что поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро Москвы между станциями "Саларьево" и "Потапово" с субботы по понедельник включительно. Вместо поездов пассажиры смогут воспользоваться автобусами КМ. "Впервые в истории метро: мы разместили временную линейную напольную навигацию на станции метро "Саларьево"... Что мы сделали для вашего удобства: измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, на станции "Саларьево" разместили более 200 метров цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ", - говорится в сообщении. Отмечается, что была использована также стандартная навигация: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек, которые подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов; на станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей; у станций закрытого участка дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

https://ria.ru/20250125/metro-1995496009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен