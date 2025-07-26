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Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев - РИА Новости, 26.07.2025
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14:48 26.07.2025 (обновлено: 14:55 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/medvedev-2031614726.html
Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев
Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев - РИА Новости, 26.07.2025
Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев
"Единая Россия" придает большое значение взаимодействию с ответственными политическими силами Африки, в том числе в области борьбы с неоколониализмом, заявил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:48:00+03:00
2025-07-26T14:55:00+03:00
в мире
африка
россия
йоханнесбург
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" придает большое значение взаимодействию с ответственными политическими силами Африки, в том числе в области борьбы с неоколониализмом, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В пресс-службе ЕР сообщили, что Медведев направил приветствие участникам и гостям саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге. "Единая Россия" придаёт большое значение работе с ответственными политическими силами Африканского континента, в том числе и в особенности по тематике борьбы с неоколониализмом, идеологи которого - бывшие метрополии - продолжают попытки подчинить себе свободные народы Африки, представители которых собрались на южноафриканской земле", - отметил Медведев в приветствии. Председатель ЕР подчеркнул, что практически все партии, принимающие участие в саммите, - давние партнеры "Единой России", с которыми подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. "Африканские партнёры с признательностью воспринимают помощь, которую оказывает им "Единая Россия" в реализации их права на своё свободное развитие. "Единая Россия" будет и далее поддерживать такие инициативы и вносить вклад в общую работу по поддержке процесса стремления мира к подлинной многополярности", - добавил он.
https://ria.ru/20250718/medvedev-2029985506.html
https://ria.ru/20250726/afrika-2031606654.html
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в мире, африка, россия, йоханнесбург, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Африка, Россия, Йоханнесбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев

Медведев: ЕР придает большое значение борьбе с неоколониализмом в Африке

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" придает большое значение взаимодействию с ответственными политическими силами Африки, в том числе в области борьбы с неоколониализмом, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В пресс-службе ЕР сообщили, что Медведев направил приветствие участникам и гостям саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге.
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"Единая Россия" придаёт большое значение работе с ответственными политическими силами Африканского континента, в том числе и в особенности по тематике борьбы с неоколониализмом, идеологи которого - бывшие метрополии - продолжают попытки подчинить себе свободные народы Африки, представители которых собрались на южноафриканской земле", - отметил Медведев в приветствии.
Председатель ЕР подчеркнул, что практически все партии, принимающие участие в саммите, - давние партнеры "Единой России", с которыми подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
"Африканские партнёры с признательностью воспринимают помощь, которую оказывает им "Единая Россия" в реализации их права на своё свободное развитие. "Единая Россия" будет и далее поддерживать такие инициативы и вносить вклад в общую работу по поддержке процесса стремления мира к подлинной многополярности", - добавил он.
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В миреАфрикаРоссияЙоханнесбургДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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