https://ria.ru/20250726/medvedev-2031614726.html

Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев

Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев - РИА Новости, 26.07.2025

Для "Единой России" важен контакт с Африкой, заявил Медведев

"Единая Россия" придает большое значение взаимодействию с ответственными политическими силами Африки, в том числе в области борьбы с неоколониализмом, заявил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:48:00+03:00

2025-07-26T14:48:00+03:00

2025-07-26T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" придает большое значение взаимодействию с ответственными политическими силами Африки, в том числе в области борьбы с неоколониализмом, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В пресс-службе ЕР сообщили, что Медведев направил приветствие участникам и гостям саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге. "Единая Россия" придаёт большое значение работе с ответственными политическими силами Африканского континента, в том числе и в особенности по тематике борьбы с неоколониализмом, идеологи которого - бывшие метрополии - продолжают попытки подчинить себе свободные народы Африки, представители которых собрались на южноафриканской земле", - отметил Медведев в приветствии. Председатель ЕР подчеркнул, что практически все партии, принимающие участие в саммите, - давние партнеры "Единой России", с которыми подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. "Африканские партнёры с признательностью воспринимают помощь, которую оказывает им "Единая Россия" в реализации их права на своё свободное развитие. "Единая Россия" будет и далее поддерживать такие инициативы и вносить вклад в общую работу по поддержке процесса стремления мира к подлинной многополярности", - добавил он.

https://ria.ru/20250718/medvedev-2029985506.html

https://ria.ru/20250726/afrika-2031606654.html

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в мире, африка, россия, йоханнесбург, дмитрий медведев, единая россия