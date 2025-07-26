https://ria.ru/20250726/mchs-2031581477.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи - РИА Новости, 26.07.2025

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:34:00+03:00

2025-07-26T10:34:00+03:00

2025-07-26T14:29:00+03:00

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458344_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_96affdd48834de27bd02b6ff45d2b794.jpg

МОСКВА/САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщило МЧС России в Telegram-канале."При разборе завалов спасатели <...> обнаружили еще одного погибшего. Число погибших — семь человек, в том числе ребенок", — говорится в заявлении.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что последним нашли тело женщины.Накануне в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди. На месте ЧП работают более 400 человек.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Объявляем минуты тишины". Спасатели продолжают поиск выживших после взрыва в жилом доме "Объявляем минуты тишины". Спасатели продолжают поиск выживших после взрыва в жилом доме 2025-07-26T10:34 true PT0M50S

Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове 2025-07-26T10:34 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове, роман бусаргин