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Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи - РИА Новости, 26.07.2025
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10:34 26.07.2025 (обновлено: 14:29 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/mchs-2031581477.html
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи - РИА Новости, 26.07.2025
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи
Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:34:00+03:00
2025-07-26T14:29:00+03:00
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
взрыв газа в многоэтажке в саратове
роман бусаргин
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МОСКВА/САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщило МЧС России в Telegram-канале."При разборе завалов спасатели &lt;...&gt; обнаружили еще одного погибшего. Число погибших — семь человек, в том числе ребенок", — говорится в заявлении.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что последним нашли тело женщины.Накануне в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди. На месте ЧП работают более 400 человек.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.
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"Объявляем минуты тишины". Спасатели продолжают поиск выживших после взрыва в жилом доме
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
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саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове, роман бусаргин
Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Роман Бусаргин
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове возросло до семи

МЧС: число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове возросло до 7

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА/САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"При разборе завалов спасатели <...> обнаружили еще одного погибшего. Число погибших — семь человек, в том числе ребенок", — говорится в заявлении.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что последним нашли тело женщины.
Накануне в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.
Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди. На месте ЧП работают более 400 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Автомобили службы пожаротушения на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Автомобили службы пожаротушения на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Автомобили службы пожаротушения на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
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1 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
5 из 5

Автомобили службы пожаротушения на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 5

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 5

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 5

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 5

Сотрудники МЧС и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
5 из 5
 
СаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияВзрыв газа в многоэтажке в СаратовеРоман Бусаргин
 
 
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