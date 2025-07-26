Рейтинг@Mail.ru
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/makron-2031618522.html
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет - РИА Новости, 26.07.2025
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в субботу видеоролик, в начале которого показано, как французский лидер плачет, тоскуя по прошедшим год назад... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:03:00+03:00
2025-07-26T15:03:00+03:00
в мире
париж
франция
россия
международный олимпийский комитет (мок)
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef061aaa824130032a5c76846fc0d7c0.jpg
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в субботу видеоролик, в начале которого показано, как французский лидер плачет, тоскуя по прошедшим год назад Олимпийским играм в Париже. "Когда ты тоскуешь по (Олимпийским - ред.) играм в Париже", - гласит надпись, сопровождающая кадры плачущего президента. Мелким шрифтом уточняется, что в действительности изображение президента создано с помощью ИИ. Далее в видео можно увидеть кадры с соревнований и мероприятий Олимпиады 2024 года. Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества* (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено). Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250724/makron-2031155282.html
париж
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ролик Эммануэля Макрона об Олимпиаде
Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает прошедшую Олимпиаду в Париже
2025-07-26T15:03
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617273_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_85f9516fc9430a27d4ebc4a545a405de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, россия, международный олимпийский комитет (мок), эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Россия, Международный олимпийский комитет (МОК), Эммануэль Макрон
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет

Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает Олимпиаду в Париже

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в субботу видеоролик, в начале которого показано, как французский лидер плачет, тоскуя по прошедшим год назад Олимпийским играм в Париже.
"Когда ты тоскуешь по (Олимпийским - ред.) играм в Париже", - гласит надпись, сопровождающая кадры плачущего президента.
Мелким шрифтом уточняется, что в действительности изображение президента создано с помощью ИИ.
Далее в видео можно увидеть кадры с соревнований и мероприятий Олимпиады 2024 года.
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества* (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено). Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться
24 июля, 14:36
 
В миреПарижФранцияРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Эммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала