https://ria.ru/20250726/makron-2031618522.html
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет - РИА Новости, 26.07.2025
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в субботу видеоролик, в начале которого показано, как французский лидер плачет, тоскуя по прошедшим год назад... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:03:00+03:00
2025-07-26T15:03:00+03:00
2025-07-26T15:03:00+03:00
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в субботу видеоролик, в начале которого показано, как французский лидер плачет, тоскуя по прошедшим год назад Олимпийским играм в Париже. "Когда ты тоскуешь по (Олимпийским - ред.) играм в Париже", - гласит надпись, сопровождающая кадры плачущего президента. Мелким шрифтом уточняется, что в действительности изображение президента создано с помощью ИИ. Далее в видео можно увидеть кадры с соревнований и мероприятий Олимпиады 2024 года. Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества* (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено). Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250724/makron-2031155282.html
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Ролик Эммануэля Макрона об Олимпиаде
Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает прошедшую Олимпиаду в Париже
2025-07-26T15:03
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в мире, париж, франция, россия, международный олимпийский комитет (мок), эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Россия, Международный олимпийский комитет (МОК), Эммануэль Макрон
Макрон опубликовал ролик, в начале которого плачет
Макрон опубликовал ролик, в котором со слезами вспоминает Олимпиаду в Париже