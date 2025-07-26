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При ударе Израиля по жителям Газы погибли двадцать человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
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01:15 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ljudi-2031550368.html
При ударе Израиля по жителям Газы погибли двадцать человек, сообщили СМИ
При ударе Израиля по жителям Газы погибли двадцать человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
При ударе Израиля по жителям Газы погибли двадцать человек, сообщили СМИ
Двадцать человек погибли, более 100 ранены при израильском ударе по людям, ожидавшим гуманитарную помощь около КПП "Зикким" на севере сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:15:00+03:00
2025-07-26T01:15:00+03:00
в мире
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 100 ранены при израильском ударе по людям, ожидавшим гуманитарную помощь около КПП "Зикким" на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. "Двадцать человек погибли, более 100 ранены в результате удара оккупации (Израиля - ред.) по ожидавшим помощь около Зиккима на севере сектора Газа", - заявили источники телеканала. Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250625/izrail-2025261757.html
https://ria.ru/20250612/gaza-2022408128.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), оон
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН
При ударе Израиля по жителям Газы погибли двадцать человек, сообщили СМИ

Al Jazeera: при ударе Израиля по жителям сектора Газа погибли двадцать человек

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 100 ранены при израильском ударе по людям, ожидавшим гуманитарную помощь около КПП "Зикким" на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
"Двадцать человек погибли, более 100 ранены в результате удара оккупации (Израиля - ред.) по ожидавшим помощь около Зиккима на севере сектора Газа", - заявили источники телеканала.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе, пишут СМИ
25 июня, 09:52
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В Газе при атаке ХАМАС погибли сотрудники Фонда гумпомощи
12 июня, 03:27
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООН
 
 
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