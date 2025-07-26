https://ria.ru/20250726/livan-2031621422.html

На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина

На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 26.07.2025

На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина

Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:28:00+03:00

2025-07-26T15:28:00+03:00

2025-07-26T15:28:00+03:00

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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны. "Гражданин погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на трассе Ат-Тувейри – Срифа в округе Тир", - говорится в заявлении ливанского минздрава, которое приводит телеканал Al Mayadeen.Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250427/livan-2013686390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, тель-авив, оон, хезболла