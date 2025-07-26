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На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 26.07.2025
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15:28 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/livan-2031621422.html
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 26.07.2025
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина
Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:28:00+03:00
2025-07-26T15:28:00+03:00
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны. &quot;Гражданин погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на трассе Ат-Тувейри – Срифа в округе Тир&quot;, - говорится в заявлении ливанского минздрава, которое приводит телеканал Al Mayadeen.Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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в мире, ливан, израиль, тель-авив, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Тель-Авив, ООН, Хезболла
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина

Минздрав Ливана: при ударе израильского БПЛА по автомобилю погиб один человек

© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны.
«

"Гражданин погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на трассе Ат-Тувейри – Срифа в округе Тир", - говорится в заявлении ливанского минздрава, которое приводит телеканал Al Mayadeen.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек, сообщил источник
27 апреля, 14:26
 
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