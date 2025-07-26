На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина
Минздрав Ливана: при ударе израильского БПЛА по автомобилю погиб один человек
© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщило министерство здравоохранения страны.
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"Гражданин погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю на трассе Ат-Тувейри – Срифа в округе Тир", - говорится в заявлении ливанского минздрава, которое приводит телеканал Al Mayadeen.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.