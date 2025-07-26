https://ria.ru/20250726/livan-2031618916.html

В Ливане назвали киевский режим преступным

В Ливане назвали киевский режим преступным - РИА Новости, 26.07.2025

В Ливане назвали киевский режим преступным

Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:08:00+03:00

2025-07-26T15:08:00+03:00

2025-07-26T15:08:00+03:00

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ливан

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мариуполь

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр. "Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр. По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса. Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031499186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, донецкая народная республика, мариуполь, владимир зеленский