В Ливане назвали киевский режим преступным
Почетный консул Ливана: киевский режим преступный и направлен на убийство людей
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр.
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"Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр.
По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса.
Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.
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