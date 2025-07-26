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В Ливане назвали киевский режим преступным - РИА Новости, 26.07.2025
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15:08 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/livan-2031618916.html
В Ливане назвали киевский режим преступным
В Ливане назвали киевский режим преступным - РИА Новости, 26.07.2025
В Ливане назвали киевский режим преступным
Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:08:00+03:00
2025-07-26T15:08:00+03:00
в мире
ливан
донецкая народная республика
мариуполь
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр. "Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр. По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса. Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031499186.html
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в мире, ливан, донецкая народная республика, мариуполь, владимир зеленский
В мире, Ливан, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Владимир Зеленский
В Ливане назвали киевский режим преступным

Почетный консул Ливана: киевский режим преступный и направлен на убийство людей

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Киевский режим является преступным, и он направлен на разрушение городов и убийства мирных людей, заявил РИА Новости почетный консул Ливана в Перу Хамед Мухьедин Абу Захр.
«
"Киевский режим - это преступный режим, он работает на убийства детей, разрушение церквей, гостиниц. Разрушают все, что есть на улице. У них (украинского режима - ред.) больше ничего нет. Убивать детей или стариков - им (украинскому режиму - ред.) все равно. Это идеология фашизма", - рассказал Абу Захр.
По его мнению, Владимир Зеленский старается "купить себе время", чтобы не оказаться на скамье подсудимых в международном суде из-за совершенных преступлений против жителей Донбасса.
Хамед Мухьедин Абу Захр посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии "Мост солидарности Ливан-Донбасс". Активисты привезли 13 тонн гуманитарной помощи для нуждающихся в ДНР. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь", Иверский монастырь вблизи аэропорта и ожоговый медицинский центр в Донецке. Также волонтеры выступили с инициативой привлечь ливанских медиков и студентов к обучению и работе в Донецке в рамках обмена опыта между врачами Ливана и ДНР и высадили ливанский кедр в Ясиноватой и Мариуполе в знак дружбы между народами Ливана и России.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Слуцкий высказался о печальном будущем киевского режима
25 июля, 18:25
 
В миреЛиванДонецкая Народная РеспубликаМариупольВладимир Зеленский
 
 
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