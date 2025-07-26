https://ria.ru/20250726/letim--2031590636.html
Letim возобновила доставку пластиковых карт по России
Letim возобновила доставку пластиковых карт по России - РИА Новости, 26.07.2025
Letim возобновила доставку пластиковых карт по России
Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:44:00+03:00
2025-07-26T11:44:00+03:00
2025-07-26T11:44:00+03:00
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку пластиковых карт по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе. В начале июля в пресс-службе платежной системы сообщали, что все финансовые функции платежной системы Letim доступны, но доставка пластиковых карт была временно недоступна в России. "Доставка (пластиковых карт - ред.) по России работает, оформить заказ можно в приложении", - ответили на запрос в пресс-службе. Там отметили, что доставка занимает от четырех до семи рабочих дней. Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
https://ria.ru/20250526/tutsiya-2019046337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, новости - туризм
Туризм, Россия, Турция, Новости - Туризм
Letim возобновила доставку пластиковых карт по России
Популярная у туристов в Турции Letim возобновила доставку пластиковых карт по РФ