https://ria.ru/20250726/kuban-2031674639.html

На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления

На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления - РИА Новости, 26.07.2025

На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления

Сильная жара до плюс 39 - плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27-29 июля, сообщили в Краснодарском... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:39:00+03:00

2025-07-26T23:39:00+03:00

2025-07-26T23:39:00+03:00

общество

краснодарский край

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185941_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_76901a5ade89fa8a77b14790cb45e943.jpg

СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Сильная жара до плюс 39 - плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27-29 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Во второй половине дня и вечером 27–29 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара категории опасного явления, температура воздуха достигнет плюс 39… плюс 40 градусов Цельсия (ОЯ)", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют сильную жару и на Черноморском побережье (за исключением Сочи), температура воздуха может достигать плюс 37 - плюс 38 градусов по Цельсию. Метеорологи рекомендуют в эти дни ограничить пребывание на открытом солнце, избегать перегрева в транспорте и душных помещений, а также пить больше воды.

https://ria.ru/20250708/kuban-2027817659.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, сочи