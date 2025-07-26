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На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления
На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления - РИА Новости, 26.07.2025
На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления
Сильная жара до плюс 39 - плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27-29 июля, сообщили в Краснодарском... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:39:00+03:00
2025-07-26T23:39:00+03:00
2025-07-26T23:39:00+03:00
общество
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Сильная жара до плюс 39 - плюс 40 градусов по Цельсию ожидается в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27-29 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Во второй половине дня и вечером 27–29 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара категории опасного явления, температура воздуха достигнет плюс 39… плюс 40 градусов Цельсия (ОЯ)", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют сильную жару и на Черноморском побережье (за исключением Сочи), температура воздуха может достигать плюс 37 - плюс 38 градусов по Цельсию. Метеорологи рекомендуют в эти дни ограничить пребывание на открытом солнце, избегать перегрева в транспорте и душных помещений, а также пить больше воды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодарский край, сочи
Общество, Краснодарский край, Сочи
На Кубани ожидается сильная жара категории опасного явления
Сильная жара до плюс 40 градусов ожидается в Краснодарском крае 27-29 июля