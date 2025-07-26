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Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента - РИА Новости, 26.07.2025
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:40:00+03:00
2025-07-26T15:40:00+03:00
2025-07-26T15:40:00+03:00
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%", - сказал Константинов. По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. "Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53% и продолжает расти", - сказал Константинов.
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владимир константинов, общество, россия, республика крым
Владимир Константинов, Общество, Россия, Республика Крым
Загрузка крымских курортов превысила 74 процента
Глава парламента Крыма Константинов: загрузка курортов полуострова превысила 74%