https://ria.ru/20250726/krym-2031622837.html

Загрузка крымских курортов превысила 74 процента

Загрузка крымских курортов превысила 74 процента - РИА Новости, 26.07.2025

Загрузка крымских курортов превысила 74 процента

Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:40:00+03:00

2025-07-26T15:40:00+03:00

2025-07-26T15:40:00+03:00

владимир константинов

общество

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%", - сказал Константинов. По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. "Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53% и продолжает расти", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20250418/krym-2012067033.html

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владимир константинов, общество, россия, республика крым