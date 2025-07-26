https://ria.ru/20250726/krym-2031614906.html

В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара

В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара - РИА Новости, 26.07.2025

В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара

Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:49:00+03:00

2025-07-26T14:49:00+03:00

2025-07-26T14:49:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

судак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в МЧС РФ сообщалось, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара участвовали более 180 специалистов, 47 единиц техники, а также два вертолета. Краснокаменка (Кизил Таш) – село в труднодоступной горной местности, недалеко от дороги Судак – Щебетовка – Коктебель. Рядом в горах находится Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь.

https://ria.ru/20250725/mchs-2031487032.html

республика крым

россия

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происшествия, республика крым, россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)