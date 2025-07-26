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В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара - РИА Новости, 26.07.2025
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14:49 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/krym-2031614906.html
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара - РИА Новости, 26.07.2025
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара
Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:49:00+03:00
2025-07-26T14:49:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
судак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в МЧС РФ сообщалось, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара участвовали более 180 специалистов, 47 единиц техники, а также два вертолета. Краснокаменка (Кизил Таш) – село в труднодоступной горной местности, недалеко от дороги Судак – Щебетовка – Коктебель. Рядом в горах находится Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь.
https://ria.ru/20250725/mchs-2031487032.html
республика крым
россия
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происшествия, республика крым, россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Судак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара

В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара около села Краснокаменка

© МЧС России/TelegramЛиквидация природного пожара у села Краснокаменка в Крыму
Ликвидация природного пожара у села Краснокаменка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация природного пожара у села Краснокаменка в Крыму
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС РФ сообщалось, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара участвовали более 180 специалистов, 47 единиц техники, а также два вертолета.
Краснокаменка (Кизил Таш) – село в труднодоступной горной местности, недалеко от дороги Судак – Щебетовка – Коктебель. Рядом в горах находится Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Нижнекамске потушили пожар на базе по переработке нефтяных шламов
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ПроисшествияРеспублика КрымРоссияСудакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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