https://ria.ru/20250726/krym-2031614906.html
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара - РИА Новости, 26.07.2025
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара
Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:49:00+03:00
2025-07-26T14:49:00+03:00
2025-07-26T14:49:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
судак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031578178_0:44:1041:630_1920x0_80_0_0_509a6c4c9797629a4e431bec481f3073.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Крыму площадью три гектара в труднодоступной местности вблизи села Краснокаменка, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в МЧС РФ сообщалось, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара участвовали более 180 специалистов, 47 единиц техники, а также два вертолета. Краснокаменка (Кизил Таш) – село в труднодоступной горной местности, недалеко от дороги Судак – Щебетовка – Коктебель. Рядом в горах находится Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь.
https://ria.ru/20250725/mchs-2031487032.html
республика крым
россия
судак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031578178_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_b2b710407d83230a593b4c1005f85be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, судак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Судак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара
В Крыму ликвидировали лесной пожар площадью три гектара около села Краснокаменка