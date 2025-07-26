https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже - РИА Новости, 26.07.2025
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар Меанчей, которая граничит с Таиландом, на фоне эскалации приграничного конфликта между РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:19:00+03:00
2025-07-26T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар Меанчей, которая граничит с Таиландом, на фоне эскалации приграничного конфликта между странами, сообщает в субботу газета Khmer Times со ссылкой на местные власти. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей, комментируя эскалацию между странами, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости, что более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде, еще свыше 4 тысяч - в Камбодже. "Число перемещенных лиц уже превысило 8 тысяч семей, что эквивалентно почти 30 тысячам человек… Цифры значительно увеличились по сравнению с предыдущим днем, что свидетельствует об ухудшении гуманитарной ситуации, вызванной конфликтом", - пишет Khmer Times со ссылкой на заявление представителя властей провинции. Сообщается, что по состоянию на 15.30 по местному времени (11.30 по мск) ситуация на камбоджийско-таиландской границе "продолжила обостряться без каких-либо признаков ослабления". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html
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в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Российская империя, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в Камбодже
Почти 30 тысяч человек покинули дома в Камбодже на фоне конфликта с Таиландом
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Почти 30 тысяч человек покинули свои дома в камбоджийской провинции Оддар Меанчей, которая граничит с Таиландом, на фоне эскалации приграничного конфликта между странами, сообщает в субботу газета Khmer Times
со ссылкой на местные власти.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН
Стефани Тремблей, комментируя эскалацию между странами, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости, что более 131 тысячи человек покинули свои дома в Таиланде
, еще свыше 4 тысяч - в Камбодже
.
"Число перемещенных лиц уже превысило 8 тысяч семей, что эквивалентно почти 30 тысячам человек… Цифры значительно увеличились по сравнению с предыдущим днем, что свидетельствует об ухудшении гуманитарной ситуации, вызванной конфликтом", - пишет Khmer Times со ссылкой на заявление представителя властей провинции.
Сообщается, что по состоянию на 15.30 по местному времени (11.30 по мск) ситуация на камбоджийско-таиландской границе "продолжила обостряться без каких-либо признаков ослабления".
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават
и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном
, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи
. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции
в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.