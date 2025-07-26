https://ria.ru/20250726/konflikt-2031648413.html

Таиланд осудил удары камбоджийской артиллерии по гражданским объектам

Таиланд осудил удары камбоджийской артиллерии по гражданским объектам - РИА Новости, 26.07.2025

Таиланд осудил удары камбоджийской артиллерии по гражданским объектам

Таиланд решительно осуждает удары камбоджийской артиллерии по гражданским объектам на территории пограничных провинций страны, говорится в распространенном в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:03:00+03:00

2025-07-26T19:03:00+03:00

2025-07-26T19:04:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

бангкок

пхетхонгтхан чинават

хун сен

международный комитет красного креста (мккк)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340813_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_d203e9e9ee2e729819f2277114c6b53b.jpg

БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. Таиланд решительно осуждает удары камбоджийской артиллерии по гражданским объектам на территории пограничных провинций страны, говорится в распространенном в Бангкоке в субботу заявлении МИД Таиланда. Внешнеполитическое ведомство Таиланда напоминает, что 24 июля 2025 года в 08.20 (04.20 мск) камбоджийские солдаты открыли огонь по таиландской военной базе в районе храма Та Мыан Тхом в провинции Сурин, Таиланд, в результате чего двое таиландских солдат получили ранения. Вскоре после этого камбоджийские войска начали беспорядочные атаки на территорию Таиланда в четырёх провинциях: Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани, говорится в заявлении. "Примерно в 11.54 (7.54 мск - ред.) того же дня больница Пханом Донг Рак в провинции Сурин подверглась обстрелу камбоджийской артиллерией. Эти агрессивные, неизбирательные и незаконные действия против мирных жителей Таиланда причинили серьезный ущерб и привели к трагической гибели невинных гражданских лиц, включая женщин и детей", - заявляет МИД Таиланда, добавляя, что гражданская инфраструктура, подвергшаяся обстрелу, включая больницу и школу, также получила значительные повреждения. По состоянию на 14.00 (10.00 мск) 25 июля 2025 года в результате камбоджийских атак погибло 13 и было ранено 46 мирных жителей, говорится в документе. Таиландское внешнеполитическое ведомство утверждает также, что "неизбирательные нападения Камбоджи на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и общественные объекты, особенно медицинские учреждения", представляют собой "явные и серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года". Согласно заявлению МИД Таиланда, нарушены были, в частности, статья 19 Первой Женевской конвенции (защита медицинских формирований и учреждений) и статья 18 Четвертой Женевской конвенции (защита гражданских больниц). "Таиланд решительно осуждает эти бесчеловечные акты, которые явно противоречат обязательствам, вытекающим из вышеупомянутых Женевских конвенций. Таиланд направит письмо президенту Международного комитета Красного Креста, чтобы официально заявить о нашем решительном осуждении этих вопиющих нарушений международного гуманитарного права", - говорится в заявлении. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250726/tramp-2031645360.html

таиланд

камбоджа

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, пхетхонгтхан чинават, хун сен, международный комитет красного креста (мккк), оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей