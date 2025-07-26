https://ria.ru/20250726/konflikt-2031619085.html

Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявил тайский генерал

Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявил тайский генерал - РИА Новости, 26.07.2025

Камбоджийские снаряды упали на территорию Лаоса, заявил тайский генерал

Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:09:00+03:00

2025-07-26T15:09:00+03:00

2025-07-26T15:10:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на брифинге в Бангкоке глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. "Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса", - сообщил генерал журналистам. Он добавил, что места падения снарядов в Лаосе были обнаружены и зафиксированы. "Это не очень похоже на случайность, случайно очень трудно так сильно промахнуться", - сказал Сувари. По его словам, граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не очень далеко от места столкновения, но и не настолько близко, чтобы случайно несколько раз подряд попасть по лаосской территории. "Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов", - добавил официальный представитель сухопутных войск, отметив, что обстрел лаосской территории мог быть провокацией камбоджийских военных, направленной на то, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом. Границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса сходятся в так называемый "изумрудный треугольник" в районе горного перевала Чонг Бок (камбоджийское название Мом Бей), в районе которого расположены несколько древних индуистских храмов эпохи кхмерской империи Ангкор (IX - XIV века). В районе перевала Чонг Бок идут наиболее интенсивные боестолкновения между таиландскими и камбоджийскими войсками. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

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в мире, таиланд, камбоджа, лаос, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей