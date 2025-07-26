https://ria.ru/20250726/kishinev-2031639153.html

Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции

Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции - РИА Новости, 26.07.2025

Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции

Более половины граждан, планировавших принять участие в митинге оппозиции, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования полиции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:53:00+03:00

2025-07-26T17:53:00+03:00

2025-07-26T18:59:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

василий тарлев

игорь додон

владимир воронин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031591210_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d05029d2e326cba87738f61b62c232ba.jpg

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Более половины граждан, планировавших принять участие в митинге оппозиции, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования полиции, заявил вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча. "Сегодня на дорогах Республики Молдова, на маршрутах внутри страны, остановлено не менее половины участников. Сегодня мы не можем организовать здесь сцену, потому что правительство, режим поставили нас в затруднительное положение. Мы не смогли привезти оборудование для проведения встречи. Но это ничего, мы можем работать и с простыми мегафонами. Нас много, мы сильны, и мы обязательно победим", — сказал Батрынча на митинге.Вице-спикер напомнил, что четыре года назад президент Молдавии Майя Санду со своим режимом обещала хорошие времена. "Но она забыла сказать, что хорошие времена — это зарплаты министров, которые составляют астрономическую сумму для Республики Молдова, что хорошие времена подразумевают повышение пенсионного возраста. И сегодня у каждого второго гражданина нет шансов дожить до пенсионного возраста. Было совершено много несправедливостей, но сегодня нас много, мы едины", — отметил он. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html

https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг оппозиционных партий в Молдавии Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей. 2025-07-26T17:53 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин