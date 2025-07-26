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Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции - РИА Новости, 26.07.2025
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17:53 26.07.2025 (обновлено: 18:59 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/kishinev-2031639153.html
Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции
Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции - РИА Новости, 26.07.2025
Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции
Более половины граждан, планировавших принять участие в митинге оппозиции, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования полиции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:53:00+03:00
2025-07-26T18:59:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Более половины граждан, планировавших принять участие в митинге оппозиции, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования полиции, заявил вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча. &quot;Сегодня на дорогах Республики Молдова, на маршрутах внутри страны, остановлено не менее половины участников. Сегодня мы не можем организовать здесь сцену, потому что правительство, режим поставили нас в затруднительное положение. Мы не смогли привезти оборудование для проведения встречи. Но это ничего, мы можем работать и с простыми мегафонами. Нас много, мы сильны, и мы обязательно победим&quot;, — сказал Батрынча на митинге.Вице-спикер напомнил, что четыре года назад президент Молдавии Майя Санду со своим режимом обещала хорошие времена. "Но она забыла сказать, что хорошие времена — это зарплаты министров, которые составляют астрономическую сумму для Республики Молдова, что хорошие времена подразумевают повышение пенсионного возраста. И сегодня у каждого второго гражданина нет шансов дожить до пенсионного возраста. Было совершено много несправедливостей, но сегодня нас много, мы едины", — отметил он. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html
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Митинг оппозиционных партий в Молдавии
Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей.
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Владимир Воронин
Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции

Батрынча: более половины участников митинга оппозиции не добрались до Кишинева

© РИА НовостиМитинг в центре Кишинева
Митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости
Митинг в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Более половины граждан, планировавших принять участие в митинге оппозиции, не смогли добраться до Кишинева из-за препятствования полиции, заявил вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Соцпартии Влад Батрынча.

О создании избирательного блока для участия в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября, объявили партия "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов бывшего руководителя республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Название нового политформирования пока не разглашается. Также неизвестно, кто именно его возглавит.

«

"Сегодня на дорогах Республики Молдова, на маршрутах внутри страны, остановлено не менее половины участников. Сегодня мы не можем организовать здесь сцену, потому что правительство, режим поставили нас в затруднительное положение. Мы не смогли привезти оборудование для проведения встречи. Но это ничего, мы можем работать и с простыми мегафонами. Нас много, мы сильны, и мы обязательно победим", — сказал Батрынча на митинге.

Вице-спикер напомнил, что четыре года назад президент Молдавии Майя Санду со своим режимом обещала хорошие времена.
"Но она забыла сказать, что хорошие времена — это зарплаты министров, которые составляют астрономическую сумму для Республики Молдова, что хорошие времена подразумевают повышение пенсионного возраста. И сегодня у каждого второго гражданина нет шансов дожить до пенсионного возраста. Было совершено много несправедливостей, но сегодня нас много, мы едины", — отметил он.
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В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияВасилий ТарлевИгорь ДодонВладимир Воронин
 
 
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