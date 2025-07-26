Рейтинг@Mail.ru
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 26.07.2025 (обновлено: 20:30 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/kiev-2031656667.html
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов - РИА Новости, 26.07.2025
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов
Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:26:00+03:00
2025-07-26T20:30:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031656858_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_70859c0b6aae48c447c1afe8e07bf83c.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". "В Киеве люди собираются на очередную мирную акцию протеста против скандального закона №12414 (закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031653787.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031656858_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_442cb07ce5567d55fad9e22b33563ec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов

В Киеве начался новый митинг против отменяющего независимость НАБУ и САП закона

© Фото : соцсетиКиевляне собираются на митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине
Киевляне собираются на митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : соцсети
Киевляне собираются на митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда".
Киеве люди собираются на очередную мирную акцию протеста против скандального закона №12414 (закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В "Слуге народа" заявили, что поддержат новый проект Зеленского о НАБУ
Вчера, 19:53
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала