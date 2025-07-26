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В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов - РИА Новости, 26.07.2025
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов
Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:26:00+03:00
2025-07-26T20:26:00+03:00
2025-07-26T20:30:00+03:00
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руслан стефанчук
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киевляне собираются на очередной митинг против ограничения антикоррупционных органов на Украине, сообщило в субботу вечером местное издание "Украинская правда". "В Киеве люди собираются на очередную мирную акцию протеста против скандального закона №12414 (закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
В Киеве начался новый митинг против ограничения антикоррупционных органов
В Киеве начался новый митинг против отменяющего независимость НАБУ и САП закона