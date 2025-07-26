https://ria.ru/20250726/kbr-2031645720.html

В КБР объявили отбой беспилотной опасности

В КБР объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости, 26.07.2025

В КБР объявили отбой беспилотной опасности

Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:42:00+03:00

2025-07-26T18:42:00+03:00

2025-07-26T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

казбек коков

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков в своем Telegram-канале. В субботу беспилотная опасность в КБР объявлялась дважды - в 4.37 мск (отменена в 9.37 мск) и в 10.53 мск.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html

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казбек коков, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)