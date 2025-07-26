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В КБР объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/kbr-2031645720.html
В КБР объявили отбой беспилотной опасности
В КБР объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости, 26.07.2025
В КБР объявили отбой беспилотной опасности
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:42:00+03:00
2025-07-26T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков в своем Telegram-канале. В субботу беспилотная опасность в КБР объявлялась дважды - в 4.37 мск (отменена в 9.37 мск) и в 10.53 мск.
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казбек коков, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР объявили отбой беспилотной опасности

Глава КБР Коков: в республике объявили отбой беспилотной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
"На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков в своем Telegram-канале.
В субботу беспилотная опасность в КБР объявлялась дважды - в 4.37 мск (отменена в 9.37 мск) и в 10.53 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеКазбек КоковПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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