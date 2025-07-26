https://ria.ru/20250726/katar-2031584073.html

Катар пригрозил Европе остановить поставки природного газа

Катар пригрозил Европе остановить поставки природного газа - РИА Новости, 26.07.2025

Катар пригрозил Европе остановить поставки природного газа

Катар пригрозил остановить поставки сжиженного природного газа в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС, пишет издание Welt. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:58:00+03:00

2025-07-26T10:58:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Катар пригрозил остановить поставки сжиженного природного газа в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС, пишет издание Welt. "ЕС должен внести дальнейшие изменения в директиву о цепочках поставок, иначе государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки, <...> которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса деловую среду, для нашего СПГ и других продуктов", — приводится в материале выдержка из письма госминистра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби правительству Бельгии от 21 мая.По мнению министра, директива Евросоюза содержит несоответствия и противоречия законам и стандартам, действующим в Катаре. Он напомнил, что Парижское соглашение по климату закрепляет за государством право самостоятельно ставить цели в этой области. ЕС же игнорирует его, вводя крупные штрафы за нарушение своих требований. "Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своего государства и правилами ЕС", — отметил аль-Кааби. Еврокомиссия подтвердила получение указанного письма, в рамках объединения идет работа над политическим урегулированием ситуации, говорится в статье. По данным агентства Евростат за первый квартал 2025 года, Катар стал третьим по значимости поставщиком СПГ в Евросоюз (10,8%) после США (50,7%) и России (17%). Это означает, что при прекращении импорта как из Катара, так и из России ЕС придется компенсировать более четверти поставок. Также вырастет зависимость Европы от Штатов в этой области, резюмировало издание.В плане REPowerEU, выпущенном весной 2022-го, страны ЕС обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла с трети до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.В Москве не раз предупреждали, что, проводя такую политику, Запад оказывается в новой, более сильной зависимости и сталкивается с высокими ценами. При этом отказавшиеся от российских энергоносителей все равно приобретают их через посредников, но уже по завышенной стоимости.

https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html

https://ria.ru/20250705/gaz-2027424554.html

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в мире, катар, россия, европа, евросоюз, евростат, еврокомиссия