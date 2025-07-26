https://ria.ru/20250726/jugra-2031623948.html

В Югре двое мужчин напали на сотрудников ППС

В Югре двое мужчин напали на сотрудников ППС - РИА Новости, 26.07.2025

В Югре двое мужчин напали на сотрудников ППС

Двое мужчин напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:46:00+03:00

2025-07-26T15:46:00+03:00

2025-07-26T16:49:00+03:00

происшествия

нефтеюганск

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Двое мужчин напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону."Вечером 25 июля возле жилого дома в 12-м микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей", – рассказали в управлении.Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Действия фигурантов пресекли сотрудники полиции и Росгвардии, добавили в пресс-службе.Судя по распространенному СМИ видео, одного из правоохранителей несколько раз толкнули, он упал. После потасовка продолжилась, и уже другой мужчина ударил того же сотрудника ППС по голове со спины.По данным окружного управления МВД, сотрудники ППС выявили компанию пьяных молодых людей, нарушавших общественный порядок. На требования полицейских прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, а двое из них оказали сопротивление и применили насилие."В то же время, размещаемая информация... что задержанные являются иностранными гражданами, не соответствует действительности. Указанные лица являются уроженцами данного населенного пункта", – уточняют в полиции.

https://ria.ru/20250513/napadenie-2016657460.html

нефтеюганск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нефтеюганск, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)