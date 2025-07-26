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Израиль возобновит сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа

Израиль возобновит сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа - РИА Новости, 26.07.2025

Израиль возобновит сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа

Израиль возобновляет сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:06:00+03:00

2025-07-26T23:06:00+03:00

2025-07-26T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Израиль возобновляет сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на слова израильского чиновника сообщало о том, что поставки по воздуху гуманитарной помощи в сектор Газа возобновятся в ближайшее время. "Сегодня вечером (в субботу) ЦАХАЛ возобновит сброс гуманитарной помощи с воздуха в рамках текущих усилий по обеспечению и содействию предоставления помощи Газе", - говорится в публикации армии в Telegram-канале. Отмечается, что также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. "ЦАХАЛ готов вводить гуманитарные паузы в густонаселенных районах", - утверждает израильская армия. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250726/gaza-2031668539.html

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