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Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
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17:07 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/izrail-2031633620.html
Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ
Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ
Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:07:00+03:00
2025-07-26T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновников и еще два израильских источника, знакомых с этим вопросом. "Израильские военные так и не нашли доказательств того, что палестинская военизированная группировка систематически похищала помощь от ООН - крупнейшего поставщика чрезвычайной помощи в Газу на протяжении большей части войны", - сообщает издание. Источники заявили газете, что система доставки помощи ООН, которую критиковал Израиль, оказалась довольно эффективной для обеспечения жителей сектора Газа продовольствием. По словам источников издания, деятельность ООН по доставке помощи была относительно надежной и менее уязвимой для вмешательства ХАМАС, чем усилия многих других организаций. Дело в том, что ООН управляла своей собственной цепочкой поставок и распределяла помощь непосредственно внутри сектора Газа, пишет газета. При этом, по утверждению собеседников издания, ХАМАС действительно похищало помощь более мелких организаций, которые не всегда могли контролировать ее распределение на местах. Израильская армия в заявлении для газеты отметила, что случаи систематического использования "гуманитарной помощи для финансирования террористической деятельности" со стороны ХАМАС "хорошо задокументированы", но не стала оспаривать оценку, согласно которой нет доказательств регулярного хищения помощи ООН палестинским движением. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250725/tramp-2031466629.html
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в мире, израиль, оон, хамас
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС
Израиль не нашел доказательств хищения гуманитарной помощи, сообщают СМИ

NYT: Израиль не нашел доказательств хищения гумпомощи представителями ХАМАС

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Израильские военные не нашли доказательств систематического хищения гуманитарной помощи ООН в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских военных чиновников и еще два израильских источника, знакомых с этим вопросом.
"Израильские военные так и не нашли доказательств того, что палестинская военизированная группировка систематически похищала помощь от ООН - крупнейшего поставщика чрезвычайной помощи в Газу на протяжении большей части войны", - сообщает издание.
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Источники заявили газете, что система доставки помощи ООН, которую критиковал Израиль, оказалась довольно эффективной для обеспечения жителей сектора Газа продовольствием. По словам источников издания, деятельность ООН по доставке помощи была относительно надежной и менее уязвимой для вмешательства ХАМАС, чем усилия многих других организаций. Дело в том, что ООН управляла своей собственной цепочкой поставок и распределяла помощь непосредственно внутри сектора Газа, пишет газета.
При этом, по утверждению собеседников издания, ХАМАС действительно похищало помощь более мелких организаций, которые не всегда могли контролировать ее распределение на местах.
Израильская армия в заявлении для газеты отметила, что случаи систематического использования "гуманитарной помощи для финансирования террористической деятельности" со стороны ХАМАС "хорошо задокументированы", но не стала оспаривать оценку, согласно которой нет доказательств регулярного хищения помощи ООН палестинским движением.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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