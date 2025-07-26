https://ria.ru/20250726/iran-2031666242.html

В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный

В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный - РИА Новости, 26.07.2025

В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный

Сотрудник пожарной службы получил три огнестрельных ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает агентство... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:00:00+03:00

2025-07-26T22:00:00+03:00

2025-07-26T22:00:00+03:00

в мире

иран

белуджистан

захедан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg

ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Сотрудник пожарной службы получил три огнестрельных ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает агентство Tasnim. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шесть человек, пострадали 22. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". "Террористы расстреляли машину пожарной службы, мой коллега получил три пулевых ранения", - приводит слова одного из пожарных агентство Tasnim.Еще одно иранское новостное агентство, Fars, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о ликвидации трех человек, совершивших это вооруженное нападение. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.

https://ria.ru/20250726/iran-2031583337.html

https://ria.ru/20250118/tegeran-1994353354.html

иран

белуджистан

захедан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, белуджистан, захедан