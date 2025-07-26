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В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный - РИА Новости, 26.07.2025
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22:00 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/iran-2031666242.html
В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный
В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный
Сотрудник пожарной службы получил три огнестрельных ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает агентство... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:00:00+03:00
2025-07-26T22:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Сотрудник пожарной службы получил три огнестрельных ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает агентство Tasnim. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шесть человек, пострадали 22. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". &quot;Террористы расстреляли машину пожарной службы, мой коллега получил три пулевых ранения&quot;, - приводит слова одного из пожарных агентство Tasnim.Еще одно иранское новостное агентство, Fars, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о ликвидации трех человек, совершивших это вооруженное нападение. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
https://ria.ru/20250726/iran-2031583337.html
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в мире, иран, белуджистан, захедан
В мире, Иран, Белуджистан, Захедан
В Иране во время теракта у судебного управления пострадал пожарный

Tasnim: пожарный получил 3 ранения при нападении на судебное управление в Иране

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Сотрудник пожарной службы получил три огнестрельных ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает агентство Tasnim.
Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шесть человек, пострадали 22. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".
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В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
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«

"Террористы расстреляли машину пожарной службы, мой коллега получил три пулевых ранения", - приводит слова одного из пожарных агентство Tasnim.

Еще одно иранское новостное агентство, Fars, сообщило со ссылкой на осведомленный источник о ликвидации трех человек, совершивших это вооруженное нападение.
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.
Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
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