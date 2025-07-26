https://ria.ru/20250726/iran-2031583337.html
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:51:00+03:00
2025-07-26T10:51:00+03:00
2025-07-26T10:51:00+03:00
в мире
иран
захедан
белуджистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149602/73/1496027370_0:89:3295:1942_1920x0_80_0_0_be3e5c91fe49c011d13c844c1eced63d.jpg
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars. Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По информации агентства ISNA, в результате инцидента пострадали несколько человек, число пострадавших не уточняется. "В результате этого инцидента были ликвидированы три террориста... Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250622/vzryvy-2024641571.html
иран
захедан
белуджистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149602/73/1496027370_295:0:3002:2030_1920x0_80_0_0_fad16e18dc858be351fe4b06c608ed3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, захедан, белуджистан
В мире, Иран, Захедан, Белуджистан
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
В Иране ликвидировали трех вооруженных людей, напавших на судебное управление