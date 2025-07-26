https://ria.ru/20250726/iran-2031583337.html

В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление

В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025

В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление

Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:51:00+03:00

2025-07-26T10:51:00+03:00

2025-07-26T10:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars. Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По информации агентства ISNA, в результате инцидента пострадали несколько человек, число пострадавших не уточняется. "В результате этого инцидента были ликвидированы три террориста... Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, захедан, белуджистан