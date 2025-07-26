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В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
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10:51 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/iran-2031583337.html
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление
Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:51:00+03:00
2025-07-26T10:51:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars. Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По информации агентства ISNA, в результате инцидента пострадали несколько человек, число пострадавших не уточняется. "В результате этого инцидента были ликвидированы три террориста... Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран, захедан, белуджистан
В мире, Иран, Захедан, Белуджистан
В Иране ликвидировали трех человек, напавших на судебное управление

В Иране ликвидировали трех вооруженных людей, напавших на судебное управление

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские
Иранские полицейские - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars.
Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По информации агентства ISNA, в результате инцидента пострадали несколько человек, число пострадавших не уточняется.
"В результате этого инцидента были ликвидированы три террориста... Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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22 июня, 14:40
 
В миреИранЗахеданБелуджистан
 
 
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