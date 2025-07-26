https://ria.ru/20250726/iran-2031571927.html
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление
Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:06:00+03:00
2025-07-26T09:06:00+03:00
2025-07-26T10:01:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB."Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.По данным другого иранского агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, при этом информации об ущербе пока нет. Как утверждает это агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
https://ria.ru/20250721/iran-2030324371.html
https://ria.ru/20250717/iran-2029770911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление
На юго-востоке Ирана вооруженные люди напали на судебное управление
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости.
Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB
.
"Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.
По данным другого иранского агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, при этом информации об ущербе пока нет. Как утверждает это агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.
Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.