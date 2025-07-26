https://ria.ru/20250726/iran-2031571927.html

В Иране вооруженные люди напали на судебное управление

В Иране вооруженные люди напали на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025

В Иране вооруженные люди напали на судебное управление

Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:06:00+03:00

2025-07-26T09:06:00+03:00

2025-07-26T10:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB."Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.По данным другого иранского агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, при этом информации об ущербе пока нет. Как утверждает это агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.

https://ria.ru/20250721/iran-2030324371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире