Рейтинг@Mail.ru
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 26.07.2025 (обновлено: 10:01 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/iran-2031571927.html
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление
Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:06:00+03:00
2025-07-26T10:01:00+03:00
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB."Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.По данным другого иранского агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, при этом информации об ущербе пока нет. Как утверждает это агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
https://ria.ru/20250721/iran-2030324371.html
https://ria.ru/20250717/iran-2029770911.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ede87961250cb7f97e382f8434484ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
В Иране вооруженные люди напали на судебное управление

На юго-востоке Ирана вооруженные люди напали на судебное управление

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц, передает агентство IRIB.
"Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана", - говорится в сообщении агентства.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек
21 июля, 01:37
По данным другого иранского агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, при этом информации об ущербе пока нет. Как утверждает это агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.
Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана
17 июля, 18:38
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала