В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о прогремевшем в городе взрыве
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области.
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"В Харькове взрыв", - написал мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской и Сумской области. В Харьковской области сигнал был объявлен около получаса назад, в Сумской - более трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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