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Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии - РИА Новости, 26.07.2025
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22:47 26.07.2025 (обновлено: 22:49 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/greenpeace--2031670959.html
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии - РИА Новости, 26.07.2025
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии
Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:47:00+03:00
2025-07-26T22:49:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза. &quot;Альпинисты Greenpeace* завершили акцию протеста на легендарном мосту Форт-Роуд в Шотландии после того, как в течение 24 часов успешно блокировали танкер с газом, принадлежащий гиганту (в сфере - ред.) пластика INEOS&quot;, - говорится на сайте организации.Акция началась в пятницу, а завершилась рано утром в субботу. Альпинисты спустились с моста и развернули шесть баннеров с надписью PLASTICS TREATY NOW ("Договор о пластике немедленно"). Из-за их действий танкер Independence с американским газом, добытым путем фрекинга, не смог подойти к шотландскому Грейнджмуту, где расположен нефтеперерабатывающий завод Ineos, поскольку судно может это сделать только во время приливов. Шотландская полиция задержала всех активистов. Их обвиняют в "безрассудном деянии".* Организация, признанная в России нежелательной
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в мире, шотландия, россия, greenpeace
В мире, Шотландия, Россия, Greenpeace
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии

Сторонники Greenpeace провисели 24 часа под мостом в Шотландии, блокируя танкер

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкСудно Greenpeace*
Судно Greenpeace* - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Судно Greenpeace*. Архивное фото
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза.
«

"Альпинисты Greenpeace* завершили акцию протеста на легендарном мосту Форт-Роуд в Шотландии после того, как в течение 24 часов успешно блокировали танкер с газом, принадлежащий гиганту (в сфере - ред.) пластика INEOS", - говорится на сайте организации.

Акция началась в пятницу, а завершилась рано утром в субботу. Альпинисты спустились с моста и развернули шесть баннеров с надписью PLASTICS TREATY NOW ("Договор о пластике немедленно"). Из-за их действий танкер Independence с американским газом, добытым путем фрекинга, не смог подойти к шотландскому Грейнджмуту, где расположен нефтеперерабатывающий завод Ineos, поскольку судно может это сделать только во время приливов.
Шотландская полиция задержала всех активистов. Их обвиняют в "безрассудном деянии".
* Организация, признанная в России нежелательной
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