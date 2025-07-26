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Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии - РИА Новости, 26.07.2025
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии
Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:47:00+03:00
2025-07-26T22:47:00+03:00
2025-07-26T22:49:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза. "Альпинисты Greenpeace* завершили акцию протеста на легендарном мосту Форт-Роуд в Шотландии после того, как в течение 24 часов успешно блокировали танкер с газом, принадлежащий гиганту (в сфере - ред.) пластика INEOS", - говорится на сайте организации.Акция началась в пятницу, а завершилась рано утром в субботу. Альпинисты спустились с моста и развернули шесть баннеров с надписью PLASTICS TREATY NOW ("Договор о пластике немедленно"). Из-за их действий танкер Independence с американским газом, добытым путем фрекинга, не смог подойти к шотландскому Грейнджмуту, где расположен нефтеперерабатывающий завод Ineos, поскольку судно может это сделать только во время приливов. Шотландская полиция задержала всех активистов. Их обвиняют в "безрассудном деянии".* Организация, признанная в России нежелательной
https://ria.ru/20250722/afp-2030726054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, россия, greenpeace
В мире, Шотландия, Россия, Greenpeace
Активисты Greenpeace* провисели сутки под мостом в Шотландии
Сторонники Greenpeace провисели 24 часа под мостом в Шотландии, блокируя танкер
ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Десять сторонников природоохранной организации Greenpeace* провисели 24 часа под мостом Форт-Роуд в Шотландии, чтобы помешать проходу танкера-газовоза.
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"Альпинисты Greenpeace* завершили акцию протеста на легендарном мосту Форт-Роуд в Шотландии после того, как в течение 24 часов успешно блокировали танкер с газом, принадлежащий гиганту (в сфере - ред.) пластика INEOS", - говорится на сайте организации.
Акция началась в пятницу, а завершилась рано утром в субботу. Альпинисты спустились с моста и развернули шесть баннеров с надписью PLASTICS TREATY NOW ("Договор о пластике немедленно"). Из-за их действий танкер Independence с американским газом, добытым путем фрекинга, не смог подойти к шотландскому Грейнджмуту, где расположен нефтеперерабатывающий завод Ineos, поскольку судно может это сделать только во время приливов.
Шотландская полиция задержала всех активистов. Их обвиняют в "безрассудном деянии".
* Организация, признанная в России нежелательной