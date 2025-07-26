В Госдуме призвали ВСУ начать борьбу с реальным врагом
Депутат Шеремет призвал ВСУ начать борьбу с реальным врагом
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал ВСУ примкнуть к акциям протестов на Украине и начать борьбу с реальным врагом в лице нынешней киевской власти.
"Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленную войну и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня у ВСУ появился реальный шанс защитить Украину и ее граждан от настоящего реального врага - диктаторского произвола Зеленского, не позволив тому реализовать западный сценарий по полному исчезновению украинского народа.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.