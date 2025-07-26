https://ria.ru/20250726/gosduma-2031563481.html

В Госдуме призвали ВСУ начать борьбу с реальным врагом

В Госдуме призвали ВСУ начать борьбу с реальным врагом - РИА Новости, 26.07.2025

В Госдуме призвали ВСУ начать борьбу с реальным врагом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал ВСУ примкнуть к акциям протестов на Украине и начать борьбу с реальным врагом в лице нынешней... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:16:00+03:00

2025-07-26T07:16:00+03:00

2025-07-26T07:16:00+03:00

украина

львов

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал ВСУ примкнуть к акциям протестов на Украине и начать борьбу с реальным врагом в лице нынешней киевской власти. "Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленную войну и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня у ВСУ появился реальный шанс защитить Украину и ее граждан от настоящего реального врага - диктаторского произвола Зеленского, не позволив тому реализовать западный сценарий по полному исчезновению украинского народа. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031151251.html

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украина, львов, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, госдума рф