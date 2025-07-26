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В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги - РИА Новости, 26.07.2025
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03:27 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031554362.html
В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги
В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги - РИА Новости, 26.07.2025
В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги
Россиянам за сбор краснокнижных ягод грозит штраф до одного миллиона рублей, а также заключение на срок до четырех лет, рассказал РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:27:00+03:00
2025-07-26T03:27:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
госдума рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россиянам за сбор краснокнижных ягод грозит штраф до одного миллиона рублей, а также заключение на срок до четырех лет, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Сбор краснокнижных ягод является нарушением законодательства и может повлечь за собой ответственность в рамках УК РФ. За умышленный незаконный сбор, продажу или приобретение, уничтожение или повреждение ягод из Красной книги грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Можно вовсе лишиться свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - сказал Колунов. По словам парламентария, если продажа краснокнижных ягод или их приобретение происходят с использованием СМИ или через интернет, то штраф может вырасти до 1,5 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. "Что касается самих ягод, в Красные книги внесены десятки видов. Ягоды женьшеня, например, или разновидности жимолости. Княженика или морошка, которые напоминают малину. Клюква болотная. Отличить краснокнижное растение бывает сложно даже профессионалам. Поэтому, советую, чтобы избежать наказания, не собирать незнакомые ягоды, а также сверяться с актуальной версией Красной книги России и региона, где вы идете по ягоды", - заключил он.
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общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги

Депутат Колунов: за сбор ягод из Красной книги может грозить штраф или срок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россиянам за сбор краснокнижных ягод грозит штраф до одного миллиона рублей, а также заключение на срок до четырех лет, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Сбор краснокнижных ягод является нарушением законодательства и может повлечь за собой ответственность в рамках УК РФ. За умышленный незаконный сбор, продажу или приобретение, уничтожение или повреждение ягод из Красной книги грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Можно вовсе лишиться свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - сказал Колунов.
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По словам парламентария, если продажа краснокнижных ягод или их приобретение происходят с использованием СМИ или через интернет, то штраф может вырасти до 1,5 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.
"Что касается самих ягод, в Красные книги внесены десятки видов. Ягоды женьшеня, например, или разновидности жимолости. Княженика или морошка, которые напоминают малину. Клюква болотная. Отличить краснокнижное растение бывает сложно даже профессионалам. Поэтому, советую, чтобы избежать наказания, не собирать незнакомые ягоды, а также сверяться с актуальной версией Красной книги России и региона, где вы идете по ягоды", - заключил он.
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